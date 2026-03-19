В Алматы Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, где ему представили разработки в области искусственного интеллекта, спутниковых технологий и робототехники, передает BAQ.KZ.

В рамках визита Президенту был презентован Центр инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub.

Как отметил ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, центр стал важной площадкой для внедрения научных разработок в экономику.

«На базе хаба реализуются проекты в сферах креативных индустрий, искусственного интеллекта и стартапов. В результате уже создано около 300 рабочих мест и привлечено более 20 млн долларов инвестиций», - сообщил он.

В Farabi Hub также работают исследовательские площадки международных компаний, включая ZTE, BASF и другие зарубежные научные организации.

Президенту представили и космические разработки. В частности, макет микроспутника, созданного совместно с Северо-западным политехническим университетом Китая.

«Совместно с зарубежными партнерами ведется работа над спутником NKSAT, который будет использоваться для изучения гравитационного поля Земли, уровня радиации и проведения геологоразведочных исследований», - проинформировали ученые.

Глава государства ознакомился с лабораторией дистанционного зондирования Земли, где анализируют климатические и экологические изменения в Центральной Азии.

«На основе спутниковых данных мы изучаем изменения климата и экологическую ситуацию в регионе», - отметили специалисты лаборатории.

Также Президенту были представлены проекты в области робототехники, цифровых и квантовых технологий, включая Казахстанско-Сингапурский центр квантовых технологий.

В завершение визита Токаев осмотрел суперкомпьютерный кластер, созданный с привлечением 23 млн долларов инвестиций.