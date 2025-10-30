Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в Кызылординскую область началась с посещения нового терминала международного аэропорта "Қорқыт Ата", передает BAQ.KZ.

Глава государства ознакомился с деятельностью воздушной гавани и процессом обслуживания внутренних и международных рейсов. Президенту представили зоны регистрации и досмотра пассажиров, пункты пограничного и таможенного контроля, залы ожидания, а также систему автоматической выдачи багажа.

Новый терминал был открыт в ноябре 2024 года. Частные инвестиции в проект составили 16,6 млрд тенге, ещё 4,3 млрд тенге выделено из местного бюджета на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Пропускная способность аэропорта увеличилась с 300 до 500 тысяч пассажиров в год. Объект соответствует высоким стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Из аэропорта авиакомпании Air Astana, FlyArystan и Qazaq Air выполняют 29 рейсов в неделю. В настоящее время рядом с терминалом "Казаэронавигация" ведет строительство новой диспетчерской башни и административно-технического здания.

Реализация проекта, по словам главы государства, способствует развитию транспортной инфраструктуры, расширению туристического потенциала и повышению инвестиционной привлекательности региона.