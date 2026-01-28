Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу и поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований, успешно справляется с возложенными задачами.

"За такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу", — сказал Токаев.

Президент особо подчеркнул необходимость внедрения цифровых технологий и систем искусственного интеллекта: