Токаев: Отставание в технологиях силовых структур угрожает безопасности Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу и поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований, успешно справляется с возложенными задачами.
"За такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу", — сказал Токаев.
Президент особо подчеркнул необходимость внедрения цифровых технологий и систем искусственного интеллекта:
"Масштабное внедрение цифровых подходов и ИИ в деятельность Агентства – это безотлагательная и крайне важная задача. Противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость: преступники активно применяют искусственный интеллект. Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности. Чтобы идти в ногу со временем, мы обязаны действовать на опережение и принимать выверенные решения. Правоохранительные органы, опираясь на лучшие цифровые решения, своей систематической и активной деятельностью призваны обеспечить скорость и качество проводимых в стране преобразований. Это особенно важно в условиях масштабной экономической трансформации Казахстана", — отметил он.
Самое читаемое
- Какая категория казахстанцев получит повышенные выплаты на 10% с января 2026 года
- Экономист предупредил: рост пенсий в Казахстане несёт скрытые риски для бюджета
- В Павлодарской области уволили экибастузского чиновника за пьяную езду
- В Минспорта прокомментировали инцидент с Сериком Сапиевым и его замом
- Отчим надругался над ребёнком и покончил с собой в Мангистауской области