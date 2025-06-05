Токаев посетил КНБ и поручил усилить защиту информационной безопасности страны
Сегодня, 13:20
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Сегодня, 13:20Сегодня, 13:20
140Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Комитет национальной безопасности, где ознакомился с деятельностью оперативно-технических подразделений, передает BAQ.KZ.
Главе государства были продемонстрированы возможности спецслужбы по обеспечению кибербезопасности, проекты развития правительственной и служебной связи, технологий искусственного интеллекта.
В ходе совещания, заслушав доклады, Касым-Жомарт Токаев отметил важность отражения угроз информационной безопасности и обеспечения стабильного функционирования критической инфраструктуры страны.
По итогам мероприятия Президент поставил ряд конкретных задач по совершенствованию деятельности в данном направлении.
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