Президент посетил Ситуационный центр Токио по чрезвычайным ситуациям - ключевой элемент городской системы гражданской защиты и кризисного управления, передает BAQ.KZ.

Центр обеспечивает круглосуточный мониторинг обстановки и координацию действий госорганов при землетрясениях, тайфунах, наводнениях, техногенных авариях и угрозах терроризма.

Особое внимание в работе уделяется противодействию распространению фейковой информации в СМИ и социальных сетях — этим занимается специализированное подразделение, работающее в режиме 24/7.

В мирное время центр отвечает за планирование мер гражданской защиты, разработку региональных планов, проведение учений и развитие информационных ресурсов для населения по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.