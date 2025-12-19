Токаев ознакомился с работой Ситуационного центра Токио
Главе государства показали систему реагирования на чрезвычайные ситуации.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент посетил Ситуационный центр Токио по чрезвычайным ситуациям - ключевой элемент городской системы гражданской защиты и кризисного управления, передает BAQ.KZ.
Центр обеспечивает круглосуточный мониторинг обстановки и координацию действий госорганов при землетрясениях, тайфунах, наводнениях, техногенных авариях и угрозах терроризма.
Особое внимание в работе уделяется противодействию распространению фейковой информации в СМИ и социальных сетях — этим занимается специализированное подразделение, работающее в режиме 24/7.
В мирное время центр отвечает за планирование мер гражданской защиты, разработку региональных планов, проведение учений и развитие информационных ресурсов для населения по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Самое читаемое
- Сенат принял в первом чтении поправки о запрете пропаганды ЛГБТ
- Сенат ужесточил правила аренды электросамокатов в Казахстане
- Лжесотрудники госслужб оформили кредиты на жителя Петропавловска
- Трое казахстанцев выступят в основной сетке Juniors Australian Open-2026
- Токаев встретился с казахстанским сумоистом в Токио