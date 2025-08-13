  • 13 Августа, 16:47

Токаев передал штаб по борьбе с наркоманией в ведение Правительства

Президент усилил координацию борьбы с наркотизмом.

Фото: Акорда

Сегодня на заседании Совета Безопасности под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева рассмотрены вопросы противодействия наркомании и наркопреступности, передает BAQ.KZ.

Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, по итогам заседания Президент поручил перевести Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень Правительства РК.

Это решение направлено на активизацию борьбы с наркотизмом и наркобизнесом, а также на повышение эффективности координации работы профильных государственных органов.

