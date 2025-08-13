Токаев передал штаб по борьбе с наркоманией в ведение Правительства
Президент усилил координацию борьбы с наркотизмом.
Сегодня, 16:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:35Сегодня, 16:35
47Фото: Акорда
Сегодня на заседании Совета Безопасности под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева рассмотрены вопросы противодействия наркомании и наркопреступности, передает BAQ.KZ.
Как сообщил в соцсетях пресс-секретарь Главы государства Руслан Желдибай, по итогам заседания Президент поручил перевести Межведомственный штаб по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности из ведения Министерства внутренних дел на уровень Правительства РК.
Это решение направлено на активизацию борьбы с наркотизмом и наркобизнесом, а также на повышение эффективности координации работы профильных государственных органов.
Самое читаемое
- Закроют ли русскоязычные классы в Казахстане?
- Джей Ло показала казахские украшения и ковер казахстанской художницы
- Дожди и недозрелый хлеб: фермеры Костанайской области спешат начать уборку
- Боли в мышцах, озноб, сыпь: есть ли угроза завоза лихорадки чикунгунья в Казахстан
- В каком состоянии стадионы Казахстана после концерта Джей Ло