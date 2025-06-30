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Токаев переговорил с Президентом Конго

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Демократической Республики Конго.

Сегодня, 18:03
АВТОР
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Акорда Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо с Днем независимости, передаёт BAQ.KZ.

"Сегодня Демократическая Республика Конго добивается значительного прогресса в укреплении государственности, повышении благосостояния граждан и авторитета на международной арене. Уверен, что благодаря Вашей дальновидной политике и конструктивным инициативам страна достигнет новых высот", – говорится в телеграмме.

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