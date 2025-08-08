  • 8 Августа, 15:19

Токаев переговорил с Путиным

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.

Сегодня, 14:53
Акорда

Фото: Акорда

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов, передает BAQ.KZ.

Владимир Путин проинформировал Президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником Президента США.

Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.

