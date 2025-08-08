Токаев переговорил с Путиным
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным.
Сегодня, 14:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:53Сегодня, 14:53
72Фото: Акорда
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов, передает BAQ.KZ.
Владимир Путин проинформировал Президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником Президента США.
Рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий.
Самое читаемое
- Чиновник из СКО "купил" несуществующий трубопровод за 16 млн тенге
- Казахстанец жестоко убил беременную жену
- В Костанае простаивает ремонт фасадов домов на 1 млрд тенге?
- В Казахстане ограничат выращивание влаголюбивых культур: утверждена Дорожная карта
- Объявлены имена обладателей образовательных грантов в Казахстане