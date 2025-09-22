  • 23 Сентября, 06:23

Токаев переговорил с Трампом в ходе визита в Нью-Йорк

Вчера, 20:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев переговорил с Трампом в ходе визита в Нью-Йорк Вчера, 20:44
Вчера, 20:44
266

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с Президентом США Дональдом Трампом, передает BAQ.KZ.

Во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.

Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации.

Самое читаемое

Наверх