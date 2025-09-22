Токаев переговорил с Трампом в ходе визита в Нью-Йорк
Вчера, 20:44
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с Президентом США Дональдом Трампом, передает BAQ.KZ.
Во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов.
Дональд Трамп отметил важность расширения взаимодействия в сферах экономики и торговли. Президенты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся международной ситуации.
