Токаев побеседовал с российскими студентами на казахском языке
Сегодня, 18:43
Президент побеседовал со студентами МГИМО, передает BAQ.KZ
В ходе беседы, которая прошла на казахском языке, студенты рассказали Касым-Жомарту Токаеву, что в МГИМО изучают принципы дипломатии и открытости, изложенные в его трудах.
Молодые люди также сообщили, что с большим интересом относятся к творчеству Абая Кунанбаева.
– Слова поэта о дружбе "Люби все человечество, как своих братьев" являются очень ценными. Мы верим, что Россия и Казахстан – два крыла вечной дружбы. Две страны и два народа связаны узами бескорыстной истинной дружбы, – сказал один из студентов.
Глава государства высоко оценил энтузиазм студентов в изучении казахского языка и пожелал им успехов.
– МГИМО – это престижный университет, который знают во всем мире. Сегодня Казахстан – суверенное государство. Уверен, что знания, которые вы получите в МГИМО, пригодятся вам. Чем больше знаешь о разных странах, тем более о Казахстане, который является естественным союзником России, тем лучше для вас с точки зрения устройства на работу, конкурентоспособности на глобальном и региональном уровнях, – отметил Президент.
