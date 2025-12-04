Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Европейскому Союзу за постоянную поддержку в сферах образования, науки и академической мобильности, отметив важность долгосрочного партнёрства между странами, передает BAQ.KZ.

В ходе переговоров особое внимание уделялось цифровизации и развитию совместных технологий. Глава государства рассказал о сотрудничестве в рамках инициативы Team Europe on Digital Connectivity, направленной на расширение безопасного доступа к интернету через спутниковую связь, особенно в сельских и отдалённых регионах. Также рассматривается возможность создания первого инновационного кампуса Центральной Азии и ЕС в Astana Hub для объединения стартапов, исследователей и цифровых предпринимателей.

Президент подчеркнул значимость программ ЕС для казахстанской молодёжи, включая Erasmus+, а также готовность Евросоюза расширять обмены. Казахстан намерен укреплять сотрудничество в высшем образовании, реализовывать совместные программы, признавать квалификации и упрощать визовые процедуры, чтобы повысить мобильность студентов и специалистов.