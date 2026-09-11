Токаев поблагодарил Гизата Нурдаулетова за службу на благо страны

Гизат Нурдаулетов – казахстанский государственный деятель и юрист, долгое время работавший в правоохранительных органах и системе национальной безопасности.

Он родился в 1964 году в Алматинской области, окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова по специальности «юрист».

С 1990-х годов Нурдаулетов работал в органах прокуратуры, Государственного следственного комитета и Комитета национальной безопасности. В 2007–2017 годах возглавлял Департамент КНБ по Алматинской области.

В 2017 году был назначен первым заместителем Генерального прокурора, а в марте 2019 года возглавил Генеральную прокуратуру Казахстана. Этот пост он занимал до февраля 2022 года.

После этого Нурдаулетов стал помощником Президента – Секретарем Совета Безопасности, а с сентября 2023 года занимал должность Секретаря Совета Безопасности Казахстана. На этом посту он работал до 31 августа 2026 года.

Имеет звание генерал-майора национальной безопасности и классный чин советника юстиции 1-го класса. В 2025 году был награжден орденом «Барыс» I степени.