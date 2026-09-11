Токаев поблагодарил Гизата Нурдаулетова за службу на благо страны
11 Сентября 2026, 10:39
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11 Сентября 2026, 10:3911 Сентября 2026, 10:39
121Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Гизату Нурдаулетову за многолетнюю плодотворную и добросовестную службу на благо Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства отметил профессионализм и опыт Гизата Нурдаулетова, которые, по его словам, были направлены на защиту интересов государства и укрепление стабильности страны.
Президент также подчеркнул его вклад в продвижение государственной политики и реализацию масштабных реформ в Казахстане.
О Гизате Нурдаулетове
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