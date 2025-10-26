Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо Президенту США Дональду Трампу, выразив благодарность за приглашение принять участие в саммите в формате "Центральная Азия – США (C5+1)", который состоится 6 ноября в Вашингтоне, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что инициатива проведения саммита является своевременной и отвечает интересам укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии и Соединёнными Штатами.

"Я разделяю основные цели внутренней и внешней политики Президента Дональда Трампа, в частности, отстаивание традиционных ценностей, основанных на принципах здравого смысла, а также стремление защитить мир и безопасность", — подчеркнул Токаев в своём послании.

Казахстанский лидер выразил уверенность, что предстоящая встреча послужит укреплению политического диалога и расширению экономического партнёрства между государствами региона и США.