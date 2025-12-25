Программа рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с посещения фармацевтических предприятий, специализирующихся на производстве медицинских изделий и лекарственных средств, передает BAQ.KZ.

Глава государства побывал на предприятии ТОО "Амир и Д", где ознакомился с производственными мощностями, основными цехами и образцами готовой продукции. Компания выпускает различные виды экспресс-тестов для диагностики социально значимых заболеваний, в том числе гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, инфаркта миокарда, а также для выявления наркотических и психотропных веществ.

В целом предприятие производит более 200 наименований медицинских изделий. На сегодняшний день здесь трудятся 94 сотрудника.

Также Президенту была представлена деятельность ТОО "Super-pharm" — одного из ведущих производителей медицинских изделий в Казахстане. На заводе работают свыше 600 человек. Компания обеспечивает около 30% от общего объема потребности страны в одноразовых медицинских изделиях.

В частности, предприятие выпускает хирургические и процедурные комплекты для различных видов операций, все типы медицинских масок, защитную одноразовую одежду, изделия санитарно-гигиенического назначения, а также медицинские шприцы, инфузионные системы, системы для переливания крови и другую продукцию.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отечественной фармацевтической индустрии для снижения импортозависимости и укрепления национальной системы здравоохранения.