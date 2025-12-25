Токаев побывал на фармпредприятиях Жамбылской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Программа рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с посещения фармацевтических предприятий, специализирующихся на производстве медицинских изделий и лекарственных средств, передает BAQ.KZ.
Глава государства побывал на предприятии ТОО "Амир и Д", где ознакомился с производственными мощностями, основными цехами и образцами готовой продукции. Компания выпускает различные виды экспресс-тестов для диагностики социально значимых заболеваний, в том числе гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, инфаркта миокарда, а также для выявления наркотических и психотропных веществ.
В целом предприятие производит более 200 наименований медицинских изделий. На сегодняшний день здесь трудятся 94 сотрудника.
Также Президенту была представлена деятельность ТОО "Super-pharm" — одного из ведущих производителей медицинских изделий в Казахстане. На заводе работают свыше 600 человек. Компания обеспечивает около 30% от общего объема потребности страны в одноразовых медицинских изделиях.
В частности, предприятие выпускает хирургические и процедурные комплекты для различных видов операций, все типы медицинских масок, защитную одноразовую одежду, изделия санитарно-гигиенического назначения, а также медицинские шприцы, инфузионные системы, системы для переливания крови и другую продукцию.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отечественной фармацевтической индустрии для снижения импортозависимости и укрепления национальной системы здравоохранения.
Самое читаемое
- Акиму Астаны поручено в кратчайшие сроки завершить проект Smart City
- Минус пробки: Президент поддержал расширение ЛРТ и строительство новой развязки
- В Павлодарской области открылся зимний туристский сезон
- В Мангистау подростки изнасиловали семиклассницу и вырезали на ее руке оскорбление
- Глава государства выступил против показного благоустройства Астаны