Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдина, передает BAQ.KZ.

"Абдыгали Каймолдин был мужественным человеком, который, будучи юношей, ушёл на фронт и внёс весомый вклад в приближение Великой Победы. В мирное время активно участвовал в государственной и общественной деятельности, долгие годы беззаветно служил на благо Родины", — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что имя и светлый образ Абдыгали Каймолдина, служившего достойным примером, навсегда останутся в памяти народа.

Абдыгали Каймолдин скончался на 104-м году жизни. В 2023 году он был удостоен звания "Халық қаһарманы" и награждён орденом "Отан" и Золотой звездой за личный вклад в Победу и преданную службу стране.