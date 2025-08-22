Токаев посетил историко-мемориальный комплекс в Кыргызстане
Сегодня, 10:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
186Фото: Акорда
Официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит", передает BAQ.KZ.
Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий. Название комплекса "Ата-Бейит" предложил писатель Чингиз Айтматов.
Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса.
Самое читаемое
- "Рядом была мама": сын водителя, сбившего детей в Урджаре, попросил прощения
- 10-летний мальчик погиб от удара молнии в Акмолинской области
- Как обманывают казахстанцев на ремонтах квартир: почему "простые" схемы всё ещё работают
- Поездка за 5000 тенге обернулась судимостью и штрафом для костанайца
- Огнеборцы спасли женщину из задымленной квартиры в Алматы