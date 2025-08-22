Официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Кыргызскую Республику начался с посещения Национального историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит", передает BAQ.KZ.

Здесь похоронены славные сыновья кыргызского народа, посвятившие свою жизнь служению Родине, а также жертвы сталинских репрессий. Название комплекса "Ата-Бейит" предложил писатель Чингиз Айтматов.

Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагических событий 1916 года, установленному на территории мемориального комплекса.