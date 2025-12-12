  • 12 Декабря, 14:05

Токаев подчеркнул значение нейтралитета Туркменистана для стабильности Евразии

Фото: Акорда

Глава государства принял участие в работе Форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, передает BAQ.KZ.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поздравил Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

Глава нашего государства подчеркнул, что политический курс страны внес весомый вклад в стабильность и устойчивое развитие на обширной территории Евразийского континента.

По его словам, высказанные в ходе данного форума предложения призваны по-новому продемонстрировать большое позитивное значение нейтралитета в XXI веке.

Президент Казахстана подчеркнул, что позитивный нейтралитет Туркменистана органично вписывается в многовековые культурные традиции и духовные ценности туркменского народа.

"Как говорил основоположник туркменской классической литературы, выдающийся мыслитель Махтумкули Фраги, "где есть мир – там крепнет государство, где есть справедливость – там растет доверие". Идеи великого гуманиста Махтумкули, по сути, представляют собой уникальную мировоззренческую концепцию, актуальность которой в текущих сложных международных реалиях не вызывает сомнений", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

