Глава государства принял участие в работе Форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, передает BAQ.KZ.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев поздравил Национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

Глава нашего государства подчеркнул, что политический курс страны внес весомый вклад в стабильность и устойчивое развитие на обширной территории Евразийского континента.

По его словам, высказанные в ходе данного форума предложения призваны по-новому продемонстрировать большое позитивное значение нейтралитета в XXI веке.

Президент Казахстана подчеркнул, что позитивный нейтралитет Туркменистана органично вписывается в многовековые культурные традиции и духовные ценности туркменского народа.