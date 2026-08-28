Токаев поддержал инициативу о запрете соцсетей для детей до 16 лет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Правительства законодательно запретить регистрацию детей младше 16 лет в социальных сетях. Об этом Глава государства заявил на первой сессии Курултая первого созыва, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул необходимость создания комфортной и безопасной среды для подрастающего поколения.

«В этой связи Правительство выступило с инициативой на законодательном уровне установить запрет регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях. На этой теме я подробно останавливался в ходе недавней Августовской конференции. Данные меры принимаются многими странами. Поддерживаю эту инициативу. Считаю, что данный вопрос должен быть рассмотрен в приоритетном порядке», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

При этом Глава государства обратил внимание на необходимость заранее определить механизмы реализации такого запрета.

«При принятии данного законопроекта необходимо заблаговременно проработать все механизмы его реализации, поскольку нормативные акты не должны оставаться исключительно на бумаге», – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев также поручил ускорить рассмотрение законопроектов, направленных на обеспечение технологической устойчивости энергетической отрасли и развитие альтернативных источников энергии.

Отдельно Президент остановился на регулировании онлайн-платформ и деятельности СМИ. По его словам, для защиты прав и законных интересов граждан в информационном пространстве необходимо принять дополнительные меры.