  • Главная
  • Новости
  • Токаев поддержал инициативу Президента Узбекистана «Чистый воздух»

Президент Казахстана предложил сделать инициативу совместной.

Сегодня 2026, 16:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня 2026, 16:01
Фото: Akorda.kz

Глава нашего государства поддержал инициативу Президента Узбекистана «Чистый воздух», отметив ее актуальность и для крупных городов Казахстана, передает BAQ.KZ.

– Хотел бы отдельно выразить поддержку Вашей инициативы относительно чистого воздуха. Я разделяю Вашу озабоченность в отношении экологического состояния Ташкента. У нас в Алматы очень трудная ситуация. Алматы вошел, к сожалению, в список наиболее загрязненных крупных городов мира, и нужно принимать самые срочные меры. Поэтому, если не возражаете, мы могли бы сегодня предложить совместную реализацию инициативы «Чистый воздух» под патронажем президентов в исполнении правительств двух стран. Полагаю, что общественность наших государств и международное сообщество хорошо отреагируют. Действительно, в рамках этой инициативы можно сделать очень многое. Это заставит и местные власти, и предпринимателей вести себя более ответственно в плане защиты экологии и природы в целом, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наверх