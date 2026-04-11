– Хотел бы отдельно выразить поддержку Вашей инициативы относительно чистого воздуха. Я разделяю Вашу озабоченность в отношении экологического состояния Ташкента. У нас в Алматы очень трудная ситуация. Алматы вошел, к сожалению, в список наиболее загрязненных крупных городов мира, и нужно принимать самые срочные меры. Поэтому, если не возражаете, мы могли бы сегодня предложить совместную реализацию инициативы «Чистый воздух» под патронажем президентов в исполнении правительств двух стран. Полагаю, что общественность наших государств и международное сообщество хорошо отреагируют. Действительно, в рамках этой инициативы можно сделать очень многое. Это заставит и местные власти, и предпринимателей вести себя более ответственно в плане защиты экологии и природы в целом, – сказал Касым-Жомарт Токаев.