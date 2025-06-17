Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина о создании "сообщества единой судьбы сопредельных стран", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что эта концепция отражает принципы равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения, именно те подходы, которые Казахстан считает ключевыми в международной политике.

По словам Токаева, данные принципы нашли свое отражение в "Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", который стороны подпишут по итогам саммита "Центральная Азия – Китай" в Астане.

Президент подчеркнул, что Казахстан неизменно выступает за превращение Центральной Азии в эпицентр мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия. Он заверил, что страна продолжит борьбу с транснациональными угрозами – религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, миграцией и торговлей людьми.

Особый акцент был сделан на необходимости противодействия международной киберпреступности. В этой связи Токаев предложил наладить постоянные контакты между руководителями профильных ведомств стран-участниц.