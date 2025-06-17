Токаев поддержал инициативу Си Цзиньпина о создании "сообщества единой судьбы сопредельных стран"
Особый акцент был сделан на необходимости противодействия международной киберпреступности.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил инициативу Председателя КНР Си Цзиньпина о создании "сообщества единой судьбы сопредельных стран", передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что эта концепция отражает принципы равноправного партнерства, взаимной выгоды и уважения, именно те подходы, которые Казахстан считает ключевыми в международной политике.
По словам Токаева, данные принципы нашли свое отражение в "Договоре о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", который стороны подпишут по итогам саммита "Центральная Азия – Китай" в Астане.
Президент подчеркнул, что Казахстан неизменно выступает за превращение Центральной Азии в эпицентр мира, устойчивой безопасности и продуктивного взаимодействия. Он заверил, что страна продолжит борьбу с транснациональными угрозами – религиозным экстремизмом, терроризмом, сепаратизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, миграцией и торговлей людьми.
Особый акцент был сделан на необходимости противодействия международной киберпреступности. В этой связи Токаев предложил наладить постоянные контакты между руководителями профильных ведомств стран-участниц.
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