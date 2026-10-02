Токаев поддержал инициативу Трампа по безопасному ИИ и предложил развить ее до международного договора под эгидой ООН

Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу президента США Дональда Трампа по безопасному и ответственному развитию искусственного интеллекта. При этом Президент Казахстана предложил пойти дальше и обсудить такой подход уже на международном уровне.

Об этом Глава государства заявил на третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта.

По словам Токаева, недавно Дональд Трамп и руководители крупнейших технологических компаний подписали в Вашингтоне добровольное соглашение о безопасном и ответственном развитии ИИ.

Президент Казахстана назвал эту инициативу важной и своевременной.

Приветствую эту очень важную и своевременную инициативу. Она отражает общее понимание того, что риски, связанные с искусственным интеллектом, выходят за пределы национальных границ и требуют скоординированных действий как со стороны государств, так и со стороны бизнеса. Соглашение, подписанное в Вашингтоне, после тщательного изучения экспертами могло бы рассматриваться всеми заинтересованными странами в качестве модели, которую следует внедрить на глобальном уровне в сфере искусственного интеллекта, – сказал Токаев.

«Вашингтонская модель» может выйти на глобальный уровень

Токаев предложил рассмотреть соглашение, подписанное в США, как возможную основу для более широких международных договоренностей.

Полагаю, что «Вашингтонская модель» может стать основой международного договора под эгидой ООН. Казахстан поддерживает безопасное и ответственное развитие искусственного интеллекта. В этой связи мы готовы выступить в качестве платформы для конструктивного международного диалога по данным вопросам, – заявил Президент.

Глава государства поручил членам Совета по развитию искусственного интеллекта в короткие сроки подготовить конкретные предложения по международной инициативе Казахстана в этой сфере.

Следующим шагом должно стать обсуждение вопроса на международной площадке. Токаев сообщил, что общее видение Казахстана представят на саммите G20 в Майами в декабре 2026 года.