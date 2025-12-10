Глава государства провёл встречу с председателем совета директоров компании Qarmet Андреем Лаврентьевым, передает BAQ.KZ.

В ходе беседы руководителю страны были представлены предварительные итоги деятельности компании за 2025 год, а также ключевые направления реализации инвестиционной программы.

Андрей Лаврентьев отметил устойчивую положительную динамику производственных показателей. За последние два года выпуск стали увеличился на 22 процента, добыча угольного концентрата выросла на 26 процентов, а железорудного — на 32 процента. Одновременно компании удалось снизить себестоимость продукции на 28 процентов и значительно расширить линейку продукции: количество выпускаемых марок стали увеличилось с 260 до 350.

В ходе встречи также было доложено о реализации комплекса из девяти крупных инвестиционных проектов, направленных на формирование так называемого "стального каркаса" страны и сокращение зависимости от импорта металлопроката. Параллельно Qarmet развивает выпуск новых премиальных марок стали, в том числе продукции, предназначенной для строительства атомных электростанций.

Отдельное внимание было уделено программам развития угольного и горнорудного направлений. Акцент сделан на вопросах охраны труда и социальной ответственности. Компания ведёт обновление собственных медицинских и образовательных учреждений, а также заключила новый коллективный договор с профсоюзами, который предусматривает расширение социальных гарантий для коллектива численностью около 35 тысяч человек.

Кроме того, Андрей Лаврентьев проинформировал главу государства о формировании крупного металлургического кластера вокруг Qarmet. Благодаря этой инициативе малые и средние предприятия получают возможности для глубокой переработки сырья. Программа реализуется совместно с Национальным инвестиционным холдингом "Байтерек". Также ведётся системная работа с машиностроительными заводами по расширению использования казахстанской стали в производстве.

Президент положительно оценил результаты работы компании и поддержал представленный план развития Qarmet. Он подчеркнул важность продолжения комплексной модернизации предприятия, решения социальных задач, улучшения экологической ситуации и дальнейшего наращивания машиностроительного производства.