Токаев поддержал план Трампа по урегулированию ситуации в Украине
Сегодня, 15:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:14Сегодня, 15:14
81Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям Президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине и представленному им плану, передает BAQ.KZ.
Глава государства отметил, что состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке, при этом позиции сторон совпадают по ряду ключевых вопросов.
"В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Самое читаемое
- Куда уходят миллиарды? Ашимбаев требует прозрачности расходов "КазАвтоЖол" и "Жасыл Даму"
- Льготная ипотека в Казахстане: юрист назвал скрытые риски популярных программ
- Мариан Журавлёва завоевала золото в джиу-джитсу на Играх исламской солидарности
- Женщину засыпало зерном на элеваторе в СКО
- В Казахстане ожидают пик "гонконгского" гриппа до середины декабря