Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям Президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине и представленному им плану, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке, при этом позиции сторон совпадают по ряду ключевых вопросов.