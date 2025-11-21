  • 21 Ноября, 15:53

Токаев поддержал план Трампа по урегулированию ситуации в Украине

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку усилиям Президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Украине и представленному им плану, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что состоялся обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке, при этом позиции сторон совпадают по ряду ключевых вопросов.

"В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

