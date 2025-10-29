Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу со Специальным представителем Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором и первым заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнёрства, в том числе в контексте предстоящего саммита C5+1, который пройдёт в Вашингтоне.

Глава государства передал благодарность Президенту США Дональду Трампу за приглашение принять участие в саммите и выразил уверенность, что встреча на высшем уровне станет продуктивной и позволит определить ключевые приоритеты долгосрочного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан рассчитывает придать серьёзный импульс торгово-экономическому и инвестиционному партнёрству с США, подчеркнув поддержку внешней и внутренней политики, проводимой американским лидером.

Президент Казахстана также отметил растущую роль Центральной Азии в глобальных процессах, подчеркнув, что страны региона демонстрируют беспрецедентное единство, добрососедство и стремление к общему прогрессу.