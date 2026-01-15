Глава государства, Президент – Председатель Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев, встретился с депутатом Мажилиса Парламента и председателем Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Сергеем Пономаревым, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи обсуждалась роль Ассоциации в укреплении казахстанской общенациональной идентичности, межэтнического согласия и единства народа, а также воспитании подрастающего поколения в духе любви к Родине.

Пономарев рассказал о работе славянских организаций по продвижению государственного языка как консолидирующего фактора и представил планы Ассоциации на 2026 год по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии".

Президент подчеркнул, что межэтническое согласие и единство народа остаются ключевыми направлениями государственной политики. Справедливость и равные возможности для всех граждан, по его словам, являются краеугольным принципом Справедливого Казахстана.

Деятельность Ассамблеи народа Казахстана и входящих в её состав организаций будет по-прежнему сосредоточена на формировании консолидирующих ценностей среди всех этносов на основе казахстанского патриотизма.