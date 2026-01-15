Токаев поддержал работу славянских организаций по продвижению госязыка
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства, Президент – Председатель Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев, встретился с депутатом Мажилиса Парламента и председателем Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Сергеем Пономаревым, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи обсуждалась роль Ассоциации в укреплении казахстанской общенациональной идентичности, межэтнического согласия и единства народа, а также воспитании подрастающего поколения в духе любви к Родине.
Пономарев рассказал о работе славянских организаций по продвижению государственного языка как консолидирующего фактора и представил планы Ассоциации на 2026 год по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии".
Президент подчеркнул, что межэтническое согласие и единство народа остаются ключевыми направлениями государственной политики. Справедливость и равные возможности для всех граждан, по его словам, являются краеугольным принципом Справедливого Казахстана.
Деятельность Ассамблеи народа Казахстана и входящих в её состав организаций будет по-прежнему сосредоточена на формировании консолидирующих ценностей среди всех этносов на основе казахстанского патриотизма.
Самое читаемое
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Жители Темиртау остались без отопления в разгар сильных морозов
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- В Казахстане изменили правила погребения и ухода за могилами