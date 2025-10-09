Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, достигнутому в ходе непрямых переговоров в Египте, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул продуктивность работы посредников из Египта, Катара и Турции, а также отметил ключевую роль США во главе с президентом Дональдом Трампом в продвижении переговорного процесса и достижении условий для долгосрочного мира на Ближнем Востоке.