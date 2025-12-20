Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку Токийской инициативе, направленной на развитие сотрудничества в области цифровой трансформации и искусственного интеллекта между странами Центральной Азии и Японией, передаёт BAQ.KZ.

Президент отметил исключительную важность взаимодействия в сфере ИИ и цифровых технологий, подчеркнув высокий уровень японских инноваций, известных своим качеством, надежностью и технологичностью.

"Казахстан вступил на путь превращения в цифровое государство. Для этого открыт Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. В этом году Казахстан запустил два суперкомпьютера на базе американских технологий", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил, что в следующем году в стране начнется реализация стратегии Digital Qazaqstan, направленной на цифровизацию промышленности, государственного сектора, социальной сферы и образования.

По словам Президента, в Казахстане формируются необходимые условия для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.

"В этой связи мы приветствуем Токийскую инициативу, включая запуск нового формата партнерства в области искусственного интеллекта между странами Центральной Азии и Японией", — отметил он.

Касым-Жомарт Токаев предложил разместить данную платформу на базе крупнейшего в Центральной Азии технопарка IT-стартапов Astana Hub и Международного центра Alem.ai, обладающих современной инфраструктурой и международной экосистемой.

Кроме того, Глава государства подчеркнул значимость развития человеческого капитала и выступил с предложением расширить образовательное сотрудничество с Японией.

"Человеческий капитал – это главный двигатель развития. Япония убедительно доказала правильность данной формулы", — сказал Президент.

Он напомнил, что Казахстан активно развивает сферу образования и уже сотрудничает с ведущими зарубежными вузами.