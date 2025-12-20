Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море, подчеркнув стратегическое значение транзитно-логистического потенциала Казахстана и всего региона Центральной Азии, передаёт BAQ.KZ.

Президент отметил, что Центральная Азия выполняет роль ключевого перекрёстка торговых путей между Востоком и Западом, а также Севером и Югом. По его словам, через территорию Казахстана проходит более 80% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой, а особое значение в этой связи приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Приветствуем решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау. Полагаем полезным будущее участие японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора", — отметил Глава государства.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах энергетического сотрудничества. Он подчеркнул, что развитие "чистой" энергетики является стратегическим и долгосрочным приоритетом для Казахстана.

"Казахстан заинтересован в привлечении японских компетенций, инноваций и инвестиций в проекты по добыче и переработке традиционных энергоносителей с применением "зеленых" технологий", — заявил Президент.

Глава государства также отметил, что в условиях геополитической нестабильности и роста мирового спроса на энергию углеводородные ресурсы продолжают играть важную роль в обеспечении устойчивости глобальной экономики. При этом Казахстан придерживается подхода сбалансированного и справедливого энергетического перехода.

Президент напомнил, что Казахстан входит в десятку крупнейших стран мира по добыче угля, который составляет около 70% энергетического баланса страны. В этой связи он выразил заинтересованность в привлечении передовых технологий для повышения эффективности и экологичности использования этого ресурса.