Токаев поддержал высокотехнологичное производство в Казахстане
Президент осмотрел завод по производству сэндвич-панелей KazPan
Сегодня, 17:30
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Сегодня, 17:30Сегодня, 17:30
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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что предприятие оснащено высокотехнологичной автоматизированной линией Kindus южнокорейского производства и способно выпускать до 1,8 млн квадратных метров продукции в год, передает BAQ.KZ.
На предприятии трудятся 50 специалистов, прошедших обучение у инженеров Kindus для работы с современным оборудованием и технологиями. Было отмечено, что сэндвич-панели востребованы в строительстве промышленных, логистических, административных, спортивных и других объектов.
В ходе беседы с представителями трудового коллектива Глава государства выразил уверенность, что завод укрепит свои конкурентные преимущества и внесет вклад в развитие инфраструктуры Казахстана.
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