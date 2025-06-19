  • 19 Июня, 19:07
  • BAIGENEWS

Токаев поддержал высокотехнологичное производство в Казахстане

Президент осмотрел завод по производству сэндвич-панелей KazPan

Сегодня, 17:30
АВТОР
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Токаев поддержал высокотехнологичное производство в Казахстане Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30
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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что предприятие оснащено высокотехнологичной автоматизированной линией Kindus южнокорейского производства и способно выпускать до 1,8 млн квадратных метров продукции в год, передает BAQ.KZ.

✔️На предприятии трудятся 50 специалистов, прошедших обучение у инженеров Kindus для работы с современным оборудованием и технологиями. Было отмечено, что сэндвич-панели востребованы в строительстве промышленных, логистических, административных, спортивных и других объектов.✔️

В ходе беседы с представителями трудового коллектива Глава государства выразил уверенность, что завод укрепит свои конкурентные преимущества и внесет вклад в развитие инфраструктуры Казахстана. 

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