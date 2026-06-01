Токаев: поддержка детей всегда будет в центре внимания государства

Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан страны с Международным днем защиты детей, подчеркнув, что забота о подрастающем поколении остается одним из ключевых приоритетов государственной политики, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что защита прав и здоровья детей, а также создание условий для их гармоничного развития являются общенациональной задачей и конституционной обязанностью государства.

"Поздравляю соотечественников с Международным днем защиты детей! Защита прав и здоровья юных граждан, создание надлежащих условий для их гармоничного развития – общенациональная задача, конституционная обязанность", – написал Президент на своей странице в Instagram.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что основой счастливого детства остаются крепкие и сплоченные семьи. По его словам, именно поэтому поддержка института семьи была закреплена в числе важнейших положений обновленной Конституции.

Президент также отметил достижения казахстанских школьников в учебе, спорте и творчестве, подчеркнув высокий созидательный потенциал молодого поколения.

Глава государства напомнил о реализуемых мерах поддержки детей, включая программу "Нацфонд – детям", в рамках которой каждый ребенок получает государственную поддержку.

Кроме того, с этого года в Казахстане началась реализация концепции "Дети Казахстана", направленной на создание благоприятных условий для развития подрастающего поколения.