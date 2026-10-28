От бесконечных отчетов до насилия в школах: Глава государства высказался об учителях
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на случаи оскорблений и применения силы в отношении учителей, чрезмерную отчетность педагогов и необходимость развития инклюзивного образования. Эти вопросы Глава государства поднял в Послании народу Казахстана.
Более 237 тысяч детей нуждаются в инклюзивном образовании
По словам Президента, в Казахстане насчитывается свыше 237 тысяч детей, которым необходимо инклюзивное образование. При этом число детей с особыми потребностями в последние годы растет.
«Еще одна актуальная тема. Необходимо уделить особое внимание вопросам инклюзивного образования. Сегодня в Казахстане более 237 тысяч детей, нуждающихся в инклюзивном образовании. К сожалению, в последние годы число детей с особыми потребностями увеличивается», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил Правительству совместно с акимами развивать необходимую инфраструктуру и учитывать потребности таких детей при реализации масштабных строительных проектов.
Отдельное внимание он потребовал уделить сокращению дефицита специалистов и ранней диагностике детей с особыми потребностями.
По мнению Главы государства, к этой работе должен активно подключиться фонд «Қазақстан халқына».
Оскорбления учителей и давление со стороны администрации
Президент затронул и положение педагогов. По его словам, реформы в образовании должны облегчать работу учителей и сокращать их дополнительную нагрузку, но на практике этого пока не произошло.
«Раньше было много бумажной волокиты. Теперь ее место заняли отчеты, которые необходимо вносить на различные платформы и в цифровые системы. Главная миссия учителя заключается в том, чтобы давать детям качественное образование, воспитывать грамотное и сознательное поколение. Нужно прекратить лишнюю работу, которая мешает выполнению этих задач», – подчеркнул Токаев.
Еще одной проблемой Президент назвал отношение к педагогам со стороны учеников и администрации школ.
«Мы должны защищать честь и достоинство учителей. В последнее время в школах нередки случаи, когда ученики грубо разговаривают с педагогами и даже применяют к ним силу. В таких ситуациях администрация школы зачастую оказывает давление на самого учителя. Это неправильно», – заявил Глава государства.
Президент подчеркнул, что каждый подобный случай требует всестороннего рассмотрения. Ответственно подходить к решению проблем должны семьи, ученики, учителя и сами школы.
Министерству просвещения поручено держать эту работу на особом контроле.
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