От бесконечных отчетов до насилия в школах: Глава государства высказался об учителях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на случаи оскорблений и применения силы в отношении учителей, чрезмерную отчетность педагогов и необходимость развития инклюзивного образования. Эти вопросы Глава государства поднял в Послании народу Казахстана.

Более 237 тысяч детей нуждаются в инклюзивном образовании

По словам Президента, в Казахстане насчитывается свыше 237 тысяч детей, которым необходимо инклюзивное образование. При этом число детей с особыми потребностями в последние годы растет.

«Еще одна актуальная тема. Необходимо уделить особое внимание вопросам инклюзивного образования. Сегодня в Казахстане более 237 тысяч детей, нуждающихся в инклюзивном образовании. К сожалению, в последние годы число детей с особыми потребностями увеличивается», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил Правительству совместно с акимами развивать необходимую инфраструктуру и учитывать потребности таких детей при реализации масштабных строительных проектов.

Отдельное внимание он потребовал уделить сокращению дефицита специалистов и ранней диагностике детей с особыми потребностями.

По мнению Главы государства, к этой работе должен активно подключиться фонд «Қазақстан халқына».

Оскорбления учителей и давление со стороны администрации

Президент затронул и положение педагогов. По его словам, реформы в образовании должны облегчать работу учителей и сокращать их дополнительную нагрузку, но на практике этого пока не произошло.

«Раньше было много бумажной волокиты. Теперь ее место заняли отчеты, которые необходимо вносить на различные платформы и в цифровые системы. Главная миссия учителя заключается в том, чтобы давать детям качественное образование, воспитывать грамотное и сознательное поколение. Нужно прекратить лишнюю работу, которая мешает выполнению этих задач», – подчеркнул Токаев.

Еще одной проблемой Президент назвал отношение к педагогам со стороны учеников и администрации школ.

«Мы должны защищать честь и достоинство учителей. В последнее время в школах нередки случаи, когда ученики грубо разговаривают с педагогами и даже применяют к ним силу. В таких ситуациях администрация школы зачастую оказывает давление на самого учителя. Это неправильно», – заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что каждый подобный случай требует всестороннего рассмотрения. Ответственно подходить к решению проблем должны семьи, ученики, учителя и сами школы.

Министерству просвещения поручено держать эту работу на особом контроле.