Токаев подписал масштабные поправки: от городов до коммунального сектора
Глава государства утвердил реформы в нацпроектах, госуправлении и развитии мегаполисов.
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов", передает BAQ.KZ.
Первый блок поправок направлен на развитие столицы и городов республиканского значения.
Второй блок поправок предусматривает регулирование отдельных вопросов земельного законодательства.
Третий блок поправок – на внедрение института регистрации иностранцев.
Четвертый блок поправок – на регулирование таможенных вопросов.
Пятый блок поправок направлен на децентрализацию полномочий между уровнями государственного управления, а также исключение излишней законодательной регламентации норм.
Шестой блок поправок связан с реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, направленного на решение первоочередных инфраструктурных проблем для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных секторов – тепла, энергии и воды.
Седьмой блок поправок – на совершенствование процесса государственного аудита.
Восьмой блок поправок направлен на совершенствование законодательства об оценочной деятельности.
Текст Закона публикуется в печати.
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