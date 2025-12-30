Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", передает BAQ.KZ.

В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, законом установлены нормы, направленные на ограничение размещения в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ контента, содержащего пропаганду педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Принятые положения ориентированы на формирование безопасной информационной среды и усиление мер по защите прав и интересов несовершеннолетних.







