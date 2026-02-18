  • Главная
  Токаев подписал поправки по вопросам развития креативных индустрий

Токаев подписал поправки по вопросам развития креативных индустрий

Сегодня 2026, 18:55
АВТОР
Акорда
Сегодня 2026, 18:55
69
Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий», передает BAQ.KZ.

Законопроект направлен на дальнейшее урегулирование порядка осуществления креативной деятельности. В частности, вводятся понятия «работник креативных индустрий» и «реестр субъектов креативных индустрий».

Текст Закона публикуется в печати.

