Токаев подписал поправки по вопросам развития креативных индустрий
Сегодня 2026, 18:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 18:55Сегодня 2026, 18:55
69Фото: Акорда
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий», передает BAQ.KZ.
Законопроект направлен на дальнейшее урегулирование порядка осуществления креативной деятельности. В частности, вводятся понятия «работник креативных индустрий» и «реестр субъектов креативных индустрий».
Текст Закона публикуется в печати.
Самое читаемое
- Цех по переработке верблюжьего молока запустят в Мангистауской области
- «Перенесли как вещь»: пассажирка пожаловалась на рейс Астана-Алматы
- Стало известно, какая пенсия будет у казахстанцев в 2030 году
- Жильцов четырехэтажки в центре Астаны круглый год топит канализацией
- До 4 баллов: где сильнее всего ощутилось землетрясение в Алматинской области