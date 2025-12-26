Токаев подписал поправки в Кодекс о недрах и недропользовании
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс о недрах и недропользовании, передает BAQ.KZ.
Документ направлен на цифровизацию отрасли, привлечение инвестиций и усиление ответственности недропользователей. В частности, Единая платформа недропользования закрепляется в качестве ключевой цифровой системы и будет интегрирована с государственной системой управления топливно-энергетическим комплексом. Оператором по управлению геологической информацией определена Национальная геологическая служба.
Существенно увеличена доля внутристрановой ценности при выполнении работ и оказании услуг в сфере недропользования — с 50 до 70 процентов. Для стратегических инвесторов предусмотрено приоритетное право на разведку и добычу твёрдых полезных ископаемых без проведения аукционов.
Законом также установлен минимальный порог стоимости крупных инвестиционных проектов — свыше 14,5 миллиона месячных расчётных показателей. В 2026 году один МРП составит 4325 тенге.
Отдельные нормы касаются добычи техногенных минеральных образований в границах населённых пунктов — такая деятельность допускается при обязательном вывозе и переработке материалов. Расширены инвестиционные преференции для проектов по переработке твёрдых полезных ископаемых, при этом минимальный объём инвестиций увеличен с 7 до 70 миллионов МРП.
Кроме того, документ усиливает ответственность за предоставление недостоверной отчётности и нарушение требований законодательства в сфере недропользования.
