Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2025 году, передает BAQ.KZ

В числе получателей государственной стипендии названы известные поэты, писатели, драматурги, литературные критики, художники, актеры, певцы, музыканты, режиссеры, композиторы, архитекторы и представители других творческих профессий. В списке представлены как признанные мастера культуры, удостоенные государственных наград, орденов и почетных званий, так и представители более молодого поколения, отмеченные за профессиональные достижения и вклад в развитие отечественного искусства.

Среди деятелей литературы государственная стипендия присуждена Марфуге Айтхоже, Зейнеп Ахметовой, Әлии Бөпежановой, Заиде Елгондиновой, Смагулу Елубаеву, Бибигуль Имангазиной, Нуртасу Исабаеву, Бексултану Нуржекееву, Тынымбаю Нурмаганбетову, Олжасу Сулейменову, Серику Тұрғынбекұлы и Тұрсынжану Шапаю.

В числе деятелей искусства государственная стипендия присуждена Шайзе Ахметовой, Самал Еслямовой, Валерии Крымской, Зареме Кастеевой, Екатерине Максим, Марии Мудряк, Майре Мухамедкызы и Бибигуль Тулегеновой.

Полный перечень лиц с указанием года рождения, профессиональной деятельности, государственных наград, званий и премий приведен в официальном приложении к распоряжению.