Ученые, эксперты и депутаты. В Казахстане создана рабочая группа по Парламентской реформе
Президент Казахстана подписал распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе", передает BAQ.KZ.
Как сообщает Акорда, документ направлен на реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года — "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".
Рабочая группа займется выработкой предложений по реформированию Парламента. В её состав вошли представители Мажилиса и Сената, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий, а также руководители научных институтов, известные ученые-правоведы, эксперты и члены Национального курултая.
Ожидается, что результаты работы группы станут основой для дальнейшего совершенствования парламентской системы страны.
