Президент Казахстана подписал распоряжение "О Рабочей группе по Парламентской реформе", передает BAQ.KZ.

Как сообщает Акорда, документ направлен на реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года — "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию".

Рабочая группа займется выработкой предложений по реформированию Парламента. В её состав вошли представители Мажилиса и Сената, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий, а также руководители научных институтов, известные ученые-правоведы, эксперты и члены Национального курултая.

Ожидается, что результаты работы группы станут основой для дальнейшего совершенствования парламентской системы страны.