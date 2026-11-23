Глава государства подписал Указ «О мерах по развитию народной цифровой экономики и расширению экономических возможностей граждан и бизнеса», сообщает Акорда.

Согласно документу, Правительству до 1 декабря 2026 года необходимо утвердить Комплексный план мер по развитию народной цифровой экономики. Он должен предусматривать расширение возможностей граждан для получения доходов, развитие цифровой занятости, практическое применение искусственного интеллекта и обеспечение доступа отечественных производителей к рынкам сбыта.

При разработке плана также поручено использовать рекомендации члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу. Речь идет о развитии практических навыков применения ИИ в профессиональной деятельности, в том числе при выполнении оплачиваемых заказов через цифровые платформы.

Отдельное направление — объединение государственных мер поддержки предпринимательства с возможностями частных электронных торговых площадок, банков, логистических компаний и цифровых сервисов. Это должно способствовать расширению производства и реализации отечественной продукции.