Токаев подписал указ о внесении изменений в ряд актов Президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Казахстан", сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале пресс-службы Президента.

В сообщении отмечается, что Главой государства подписан указ, предусматривающий внесение изменений и дополнений в ряд актов Президента, а также признание утратившими силу отдельных ранее принятых актов.

Текст указа будет опубликован в установленном законодательством порядке. После официального опубликования станет известен полный перечень изменений и дополнений, предусмотренных документом.