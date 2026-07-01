Токаев подписал указ о внесении изменений в ряд актов Президента Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Казахстан", сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующая информация опубликована в официальном Telegram-канале пресс-службы Президента.
В сообщении отмечается, что Главой государства подписан указ, предусматривающий внесение изменений и дополнений в ряд актов Президента, а также признание утратившими силу отдельных ранее принятых актов.
Текст указа будет опубликован в установленном законодательством порядке. После официального опубликования станет известен полный перечень изменений и дополнений, предусмотренных документом.
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