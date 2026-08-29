Токаев подписал Указ об образовании Аппарат Совета Безопасности Казахстана
Указ направлен на дальнейшее совершенствование системы государственного управления.
29 Августа 2026, 16:01
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29 Августа 2026, 16:0129 Августа 2026, 16:01
97Фото: Akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», сообщает Акорда.
Согласно документу, в Казахстане образован Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан.
Новый государственный орган будет непосредственно подчиняться и подотчетен Президенту страны.
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