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Токаев подписал Указ об образовании Аппарат Совета Безопасности Казахстана

Указ направлен на дальнейшее совершенствование системы государственного управления.

29 Августа 2026, 16:01
АВТОР
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Akorda.kz 29 Августа 2026, 16:01
29 Августа 2026, 16:01
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Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», сообщает Акорда.

Согласно документу, в Казахстане образован Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан.

Новый государственный орган будет непосредственно подчиняться и подотчетен Президенту страны.

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