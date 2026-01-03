  • 3 Января, 12:02

Токаев подписал закон о дополнениях в Уголовный кодекс страны

Сегодня, 11:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz Сегодня, 11:39
Сегодня, 11:39
48
Фото: Akorda.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан", передаёт BAQ.KZ.

Текст Закона публикуется в печати.

Самое читаемое

Наверх