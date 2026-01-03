Токаев подписал закон о дополнениях в Уголовный кодекс страны
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан", передаёт BAQ.KZ.
Текст Закона публикуется в печати.
