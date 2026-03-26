Токаев подписал закон о механизме гражданской защиты тюркских государств
Казахстан ратифицировал соглашение о создании механизма гражданской защиты в рамках сотрудничества тюркских стран.
Сегодня 2026, 19:20
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организация тюркских государств», передает BAQ.kz.
Документ предусматривает создание совместного механизма взаимодействия стран-участниц в сфере гражданской защиты, включая реагирование на чрезвычайные ситуации и координацию действий профильных служб.
Отмечается, что текст закона будет опубликован в печати.
