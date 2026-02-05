Токаев подписал закон о признании дипломов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Сегодня, 18:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 18:33
Сегодня, 18:33
95
Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования", передает BAQ.KZ.

Текст Закона публикуется в печати.

 

Самое читаемое

Наверх