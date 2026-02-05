Сегодня, 18:33

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования", передает BAQ.KZ.

Текст Закона публикуется в печати.