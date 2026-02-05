Токаев подписал закон о признании дипломов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции о признании квалификаций в области высшего образования", передает BAQ.KZ.
Текст Закона публикуется в печати.
