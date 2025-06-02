Токаев подписал закон о ратификации соглашения с Кыргызстаном по защите инвестиций
Текст Закона публикуется в печати.
Вчера, 22:39
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Вчера, 22:39Вчера, 22:39
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций", передает BAQ.KZ.
Текст Закона публикуется в печати.
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