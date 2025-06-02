Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций", передает BAQ.KZ.



Текст Закона публикуется в печати.