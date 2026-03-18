Токаев подписал закон о реадмиссии с Австрией
Казахстан ратифицировал соглашение о возврате и транзите лиц с незаконным пребыванием.
Сегодня 2026, 17:06
86Фото: Акорда
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием», передает BAQ.kz.
Подписанный документ предусматривает сотрудничество Казахстана и Австрии в вопросах возврата и транзита лиц, находящихся на территории государств с нарушением миграционного законодательства.
Речь идет о механизмах реадмиссии - возврата лиц в страну их гражданства или постоянного проживания, а также об условиях их транзита через территории сторон.
Ожидается, что соглашение позволит повысить эффективность взаимодействия двух стран в сфере миграционной политики и усилить контроль за незаконной миграцией.
Текст Закона публикуется в печати.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Голос из Алматы: как казахстанская певица прошла кастинг на российское шоу
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана