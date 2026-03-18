Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием», передает BAQ.kz.

Подписанный документ предусматривает сотрудничество Казахстана и Австрии в вопросах возврата и транзита лиц, находящихся на территории государств с нарушением миграционного законодательства.

Речь идет о механизмах реадмиссии - возврата лиц в страну их гражданства или постоянного проживания, а также об условиях их транзита через территории сторон.

Ожидается, что соглашение позволит повысить эффективность взаимодействия двух стран в сфере миграционной политики и усилить контроль за незаконной миграцией.

