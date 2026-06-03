Токаев подписал закон о совершенствовании трудового законодательства

Сегодня 2026, 18:22

Сегодня 2026, 18:22

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства».

Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов, регулирующих трудовые отношения и вопросы занятости населения.

Подробное содержание закона будет опубликовано в официальных печатных изданиях в установленном порядке.

После официального опубликования станут известны все нормы и механизмы, предусмотренные документом.