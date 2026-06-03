Токаев подписал закон о совершенствовании трудового законодательства
Сегодня 2026, 18:22
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Сегодня 2026, 18:22Сегодня 2026, 18:22
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства».
Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в ряд законодательных актов, регулирующих трудовые отношения и вопросы занятости населения.
Подробное содержание закона будет опубликовано в официальных печатных изданиях в установленном порядке.
После официального опубликования станут известны все нормы и механизмы, предусмотренные документом.
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