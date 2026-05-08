Токаев подписал закон о стратегическом партнерстве с Великобританией
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Сегодня 2026, 20:11
Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии», передает BAQ.KZ.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии”", — говорится в сообщении Акорды.
Текст закона будет опубликован в печати.
