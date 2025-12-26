Токаев подписал закон о защите историко-культурного наследия
Сегодня, 15:11
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг", передает BAQ.KZ.
