Токаев подписал закон о жилищных отношениях и правоохранительной службе
Сегодня 2026, 19:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:45Сегодня 2026, 19:45
56Фото: Акорда
Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы», передает BAQ.KZ.
Текст закона уже публикуется в официальной печати.
Самое читаемое
- Kaspi обратился к казахстанцам с разъяснением по тарифам
- Указ о референдуме будет подписан в ближайшее время – Токаев
- Трое жителей ЗКО продали свои банковские счета мошенникам
- На ярмарке в Астане наблюдается высокий спрос на мясо
- В Казахстане переходят на "умные" счетчики газа: о стоимости рассказали в Мажилисе