Токаев подписал закон о жилищных отношениях и правоохранительной службе

Сегодня 2026, 19:45
АВТОР
56
Фото: Акорда

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы», передает BAQ.KZ.

Текст закона уже публикуется в официальной печати.

