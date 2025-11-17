Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об искусственном интеллекте", передает BAQ.KZ.

Законом введены основополагающие принципи функционирования систем искусственного интеллекта. Системы искусственного интеллекта определены в качестве объекта информатизации.

Теперь искусственный интеллект будет признаваться инструментом достижения человеком определённых задач. С учётом этого закреплён принцип ответственности и подконтрольности, в соответствии с которым собственники, владельцы и пользователи несут ответственность исходя из их роли в эксплуатации систем искусственного интеллекта.

На собственников и владельцев возложены обязанности по управлению рисками, обеспечению безопасности и надёжности, а также поддержке пользователей по вопросам функционирования систем искусственного интеллекта.

Наряду с этим закреплены принципы законности, справедливости, равенства, прозрачности и объяснимости, приоритета благополучия человека, свободы воли при принятии решений, защиты данных и конфиденциальности, безопасности и защищённости.

Для защиты прав физических и юридических лиц, обеспечения правопорядка установлен запрет на создание и эксплуатацию на территории Республики Казахстан систем искусственного интеллекта, обладающих рядом недопустимых возможностей. К ним относятся использование подсознательных, манипулятивных или иных методов воздействия, сбор и обработка персональных данных в нарушение законодательства, а также другие запрещённые функции.

Для обеспечения осведомлённости о результатах, созданных с применением искусственного интеллекта, введено требование о маркировке соответствующих товаров, работ и услуг.

С учётом мировой практики создания платформ для ускоренного развития систем искусственного интеллекта введены законодательные основы функционирования национальной платформы искусственного интеллекта. Платформа будет использоваться для разработки, обучения и опытной эксплуатации платформенных программных продуктов и моделей искусственного интеллекта в течение ограниченного периода времени.

Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации".

Первый блок поправок Закона направлен на приведение законодательных актов в соответствие с Законом "Об искусственном интеллекте".

Второй блок поправок направлен на совершенствование законодательства по иным вопросам.

Закон регламентирует оборот необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан. До настоящего времени оборот необеспеченных цифровых активов был разрешён только на территории Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

В целях усиления защиты персональных данных граждан введено требование по сроку действия согласия на обработку персональных данных. Теперь этот срок не может превышать срок, необходимый для достижения целей их сбора и обработки. Субъект или его законный представитель имеют право отозвать согласие на сбор и обработку персональных данных, уведомив об этом собственника, оператора или третье лицо.

Усовершенствован механизм маркировки товаров путём введения для субъектов внутренней розничной торговли требования по учёту операций через контрольно-кассовые машины посредством считывания средств идентификации.

Рядом поправок усилены требования по обеспечению информационной безопасности.